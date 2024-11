Czy S&P 500 dojdzie w przyszłym roku do poziomu 7000 punktów?

Środowa sesja w USA zaczęła się od lekkich spadków, S&P 500 tracił na jej początku 0,1 proc., po tym jak dzień wcześniej ustanowił on rekord. Od początku roku zyskał on ponad 26 proc., a w listopadzie przebił poziom 6 tys. pkt. Bankim Chadha, strateg Deutsche Banku, przedstawił prognozę mówiącą, że S&P 500 dojdzie na koniec 2025 r. do poziomu 7 tys. pkt. To jak dotąd najbardziej optymistyczna projekcja spośród zebranych przez agencję Bloomberga.