Jaką decyzję może podjąć Bank Japonii na najbliższym posiedzeniu?

Do wzrostu PKB doszło pomimo tego, że Bank Japonii podwyższył w lipcu swoją główną stopę procentową do 0,25 proc., czyli do najwyższego poziomu od 2008 r. Japoński bank centralny deklarował, że jeśli wskaźniki gospodarcze będą zgodne z jego prognozami, to na jesieni 2025 r. główna stopa procentowa wzrośnie do poziomu 1 proc.

- Najnowsze dane o PKB prawdopodobnie utrzymają Bank Japonii na ścieżce normalizacji stóp procentowych. Może on utrzymać swój pogląd, że konsumpcja już się ustabilizowała, nie licząc czynników związanych z katastrofami naturalnymi – twierdzi Yoshiki Shinke, ekonomista z Dai-Ichi Life Research Institute.

- Możemy stwierdzić, że gospodarka porusza się w pozytywnym cyklu. Myślę, że Bank Japonii jest uspokojony przez te dane. Zwiększają one prawdopodobieństwa podwyżki stóp w grudniu – prognozuje Nobuyasu Atago, główny ekonomista w Rakuten Securities Research Group.