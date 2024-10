Ekonomiczny Nobel za badania nad dobrobytem

Jak mówi Brzeziński, wkład tegorocznych noblistów w nauki ekonomiczne wcale nie jest błahy. Zauważa, że niektóre kraje niedemokratyczne – sztandarowy przykład to Chiny – mogą rosnąć bardzo szybko. – Ale czy ten wzrost może być kontynuowany, aż osiągną poziom Zachodu? Według teorii Acemoglu i pozostalych noblistów – nie. W krajach niedemokratycznych mogą być epizody wzrostu, nawet trwające kilka dekad, ale nie będzie to kontynuowane, aż te kraje w pełni skonwergują do bogatych – wyjaśnia Brzeziński. Zauważa jednak, że jest to kwestia jeszcze nierozstrzygnięta. – Jeśli okaże się, że Chiny pozostały niedemokratyczne i stały się bogate, to będzie to „problem” dla teorii Acemoglu i pozostałych – dodaje.

Naukowiec zauważa też, że teoria, za którą nagrodzeni zostali Acemoglu, Johnson i Robinson, cały czas jest rozwijana. – Przykładowo: jaka jest zależność pomiędzy instytucjami i wzrostem a kulturą. To nobliści wciąż chcą sprawdzić.. Dziś widzimy korelację, że kraje demokratyczne są bogate. Ale wciąż można stawiać pytanie, czy to inkluzywne instytucje są ostatecznym motorem wzrostu, czy może np. przyjmowano je tam, gdzie był dobry klimat, zasoby naturalne albo dostęp do morza – komentuje Brzeziński. Dodaje, że w późniejszych pracach Acemoglu, Johnson i Robinson twierdzą, że żeby kraj osiągnął sukces, muszą być spełnione dodatkowe dwa czynniki, którą są częścią tychże instytucji: umiarkowanie silne państwo oraz umiarkowanie silne społeczeństwo obywatelskie. – Jeżeli państwo jest zbyt silne, to stłamsi ludzi i będziemy mieli autorytaryzm. Jeżeli społeczeństwo będzie silniejsze niż państwo, to państwo nie przetrwa, bo nie zgromadzi np. podatków, żeby sfinansować armię – wyjaśnia ekspert.

Nobel a kolonizacja

Komitet Noblowski w uzasadnieniu zwracał uwagę m.in. na kwestię kolonizacji różnych zakątków świata przez Europejczyków i zmian instytucji w tamtych społeczeństwach. „W niektórych miejscach celem było wykorzystanie rdzennej ludności i wydobywanie zasobów na korzyść kolonizatorów. W innych kolonizatorzy tworzyli inkluzywne systemy polityczne i gospodarcze dla długoterminowej korzyści europejskich migrantów. (...) Jest to ważny powód, dla którego dawne kolonie, które kiedyś były bogate, są teraz biedne i odwrotnie”.

– Rzeczywiście w niektórych miejscach Europejczycy wprowadzali instytucje włączające, a w innych wykluczające, których celem była wyłącznie renta finansowa. Na przykład w USA, gdzie wprowadzono konstytucję na wzór prawa europejskiego, odniesiono sukces. Zaś tam, gdzie bardziej starano się wyzyskać obywateli i nie wprowadzano zabezpieczenia praw własności, np. w wielu krajach afrykańskich, ten rodzaj kolonizacji doprowadził do braku możliwości rozwoju.