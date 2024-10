Wall Street między zasiekami a rekordami. Indeksy strachu alarmują

Kursy akcji są na rekordowych poziomach, rynek obligacji korporacyjnych nie daje podstaw do niepokoju, a surowce są na fali wznoszącej korzystając z optymizmu co do perspektyw gospodarki światowej, wylicza agencja Bloomberga.

Traderzy podbijają koszt hedgingu

Idylla jest jednak pozorna. W niemal każdej klasie aktywów kipi zmienność.

Pod krzepiącą powierzchnią kryją się zagrożenia. Traderzy, których zaskoczyła gwałtowna sierpniowa wyprzedaż akcji nadal gorączkowo budują zasieki podbijając koszt ochrony kapitału przed zagrożeniami, czyli hedgingu

Indeksy strachu na najwyższych poziomach

Mimo rekordów na Wall Street jest bardzo nerwowo. Wskazują na to indeksy zmienności, które w minionym tygodniu odnotowały jedną z największych zwyżek w tym roku. Dotyczy to nie tylko akcji , alem także obligacji skarbowych.

Oba indeksy strachu znajdują się na najwyższych poziomach od ponad dwóch dekad w zestawieniu z innymi okresami, kiedy Standard&Poor’s500 bił rekordy.