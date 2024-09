Przygnębiające wieści z przemysłu strefy euro

Wskaźnik PMI dla przemysłu w strefie euro spadł we wrześniu do 44,8 pkt – wynika ze wstępnego odczytu S&P Global. To już ponad dwa lata, gdy dane są poniżej neutralnych 50 pkt oddzielających poprawę od regresu w sektorze (według ankiet wśród menedżerów). Tym razem odczyt był jednak najniższy od dziewięciu miesięcy. Pogorszenie koniunktury nie tylko jest kontynuowane, ale też ma coraz większy zasięg. Do tego PMI dla usług osunął się do poziomu 50,5 pkt – najniżej od ponad pół roku. Łączony PMI dla przetwórstwa i usług w strefie euro spadł we wrześniu do 48,9 pkt i znalazł się poniżej 50 pkt po raz pierwszy od siedmiu miesięcy.