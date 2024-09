EBC obniżył również stopę refinansową - z 4,5 proc. do 3,65 proc., co również było zgodne z prognozami. (Stopa refinansowa była wcześniej traktowana jako główna stopa procentowa w strefie euro, ale z czasem główną stopą stała się faktycznie stopa depozytowa.) Stopa według której EBC pożycza bankom pieniądze w ramach tzw. marginal lending facility została natomiast obcięta z 4,5 proc. do 3,9 proc.

"Mimo że obawy dotyczące zbyt szybkiego luzowania polityki pieniężnej wciąż istnieją, dzisiejszy ruch sugeruje, że w Radzie Prezesów EBC panuje ogólny konsensus, że bank skutecznie zmierza do osiągnięcia celu inflacyjnego. Była to, po czerwcowej obniżce, druga obniżka w obecnym cyklu. Uważamy, że następna obniżka nastąpi w grudniu, kiedy to poznamy nowe projekcje makroekonomiczne. Rynek prognozuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy EBC obniży stopy procentowe do poziomu 2,5 proc." - napisali analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

- Choć EBC działa szybciej niż Fed w zakresie obniżek stóp procentowych, przewiduje się, że w Stanach Zjednoczonych nastąpią większe cięcia. Eksperci prognozują, że główna stopa procentowa EBC spadnie do 3,5 proc. do końca 2024 roku, podczas gdy Fed może obniżyć stopy o 125 punktów bazowych, do poziomu 4,0-4,25 proc. Chociaż uważamy, że te prognozy mogą być przesadzone, to znacząca różnica w tempie obniżek stóp procentowych może prowadzić do dalszego wzrostu pary EUR/USD, a to oznaczałoby dalsze umocnienie się złotego.- twierdzi Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd.

Jaka będzie inflacja w strefie euro?

EBC przedstawił również swoje prognozy makroekonomiczne. Wynika z nich, że wzrost gospodarczy w strefie euro wyniesie w tym roku 0,8 proc., by w 2025 r. przyspieszyć do 1,3 proc., a w 2025 r. wynieść 1,5 proc. Utrzymał on dotychczasowe prognozy dla inflacji konsumenckiej mówiące, że w 2024 r. wyniesie ona 2,5 proc., w 2025 r. 2,2 proc., a w 2026 r. 1,9 proc. Podwyższył jednak projekcje dla inflacji bazowej (czyli nie uwzględniające cen żywności, paliw i energii). W tym roku ma ona wynieść 2,9 proc., w przyszłym 2,3 proc., a w 2026 r. 2 proc. Powrót do celu inflacyjnego prawdopodobnie nastąpi więc w drugiej połowie 2025 r. Rada Prezesów EBC zaznaczyła w swoim komunikacie, że nie będzie trzymać się konkretnej, z góry wyznaczonej, ścieżki cięć stóp procentowych.