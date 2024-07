Londyn z dyskontem wobec świata

Wśród propozycji Partii Pracy wymienia się m.in. zmianę brytyjskiego systemu zagospodarowania przestrzennego, aby ułatwić budowę infrastruktury i ponad miliona nowych mieszkań. Partia zapowiadała, że ​​zbuduje także nowe miasta. Propozycje zakładają też utworzenie państwowego funduszu majątkowego, który inwestowałby w zieloną energię, budował gigafabryki produkujące akumulatory do samochodów elektrycznych czy inwestował w rozwój przemysłu stalowego. W planach jest także utworzenie publicznej spółki energetycznej GB Energy, której celem byłoby ograniczenie ekspozycji Wielkiej Brytanii na międzynarodowy rynek energii.

Tani Londyn

Inwestorzy reagowali spokojnie na wynik wyborów w Wielkiej Brytanii. Od czasu ich przeprowadzenia główny brytyjski indeks FTSE 100 porusza się w trendzie bocznym, zapoczątkowanym już na przełomie maja i czerwca. Wskazuje to, że inwestorzy już wcześniej wycenili wygraną Partii Pracy.

Patrząc na zachowanie indeksu FTSE 100 w ostatnich latach, widać dużą zmianę w porównaniu z poprzednimi dekadami. Przez większość czasu w tym wieku główny brytyjski indeks radził sobie lepiej od szerokiego benchmarku europejskich spółek Stoxx Europe 600. Szczególnie dobrze widać to na wykresie w horyzoncie czasowym od kryzysu finansowego w 2007 r. FTSE 100 wypadał lepiej niż europejski indeks, jednak wszystko zmieniło się po pandemii. Słabsze tempo powrotu na ścieżkę wzrostu brytyjskiej gospodarki wywierało presję na wyniki i perspektywy spółek notowanych w Londynie. Tym samym inwestorzy preferowali akcje z Europy kontynentalnej. Różnice te spowodowały jednak, że brytyjskie akcje są dziś notowane z wyraźnym dyskontem w porównaniu z europejskimi czy światowymi indeksami.

Obecnie wskaźnik ceny do zysku (P/E) dla indeksu FTSE 100 wynosi 11,9, podczas gdy P/E dla Stoxx Europe 600 sięga 14,3. Jeszcze większe dyskonto widać w porównaniu z amerykańskimi spółkami, gdzie P/E dla S&P 500 wynosi 23,1. Brytyjskie spółki są również nisko wyceniane, biorąc pod uwagę inne wskaźniki analizy fundamentalnej, takie jak cena do wartości księgowej (P/BV) czy EBITDA do wartości przedsiębiorstwa (EBITDA/EV). Również stopa dywidendy, jaką oferują spółki w Londynie, jest atrakcyjniejsza (4 proc.) niż na Starym Kontynencie (3,4 proc.) czy w USA (1,4 proc.).

Parametry te mogą sprawić, że inwestorzy szukający spółek deep value (tanich spółek z niskimi wskaźnikami) będą coraz przychylniej patrzeć na brytyjski rynek. Globalni gracze już zauważają niską wartość brytyjskich aktywów, z której chcą skorzystać poprzez fuzje i przejęcia. Przykładem jest niedawne przejęcie brytyjskiej firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem Darktrace przez amerykański fundusz private equity oraz składanie ofert przejęcia spółki IDS, do której należy Royal Mail.

Wsparciem dla brytyjskich spółek będzie także poprawiająca się sytuacja gospodarcza, widoczna od początku roku. Złożony wskaźnik PMI od kilku miesięcy znajduje się powyżej poziomu 50 pkt, który oddziela ekspansję od recesji. Co prawda w maju PMI Composite został początkowo oszacowany na 51,7 pkt, ale zrewidowany, ostateczny odczyt pokazał 52,3 pkt. Ostatnie dane pokazały, że w I kwartale PKB Wielkiej Brytanii wzrósł o 0,7 proc. rok do roku, czyli w najszybszym tempie od końca 2021 r., kiedy gospodarka odbijała po pandemii. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) w swoich najnowszych prognozach spodziewa się, że PKB na Wyspach wzrośnie w całym 2024 r. o 0,7 proc., a w przyszłym roku – o 1,5 proc. Tym samym eksperci IMF stwierdzili, że gospodarka Wielkiej Brytanii dozna „miękkiego lądowania” (z ang. soft landing), a wzrost aktywności postępuje szybciej, niż oczekiwano, po tym jak w 2023 r. na Wyspach doszło do łagodnej technicznej recesji.