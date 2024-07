Wzrost cen słabnie, ale europejski przemysł ma zadyszkę

Inflacja konsumencka HICP w Niemczech wyhamowała z 2,4 proc. w maju do 2,2 proc. w czerwcu, podczas gdy średnio się spodziewano, że zejdzie ona do 2,3 proc. Nieco niższy od prognoz okazał się również najnowszy odczyt niemieckiej inflacji HICP (czyli inflacji konsumenckiej liczonej według metodologii Eurostatu). Wyhamowała z 2,8 proc. do 2,5 proc., a oczekiwano, że zejdzie do 2,6 proc.

0,1 % – o tyle w czerwcu wzrosły ceny konsumpcyjne w Niemczech w porównaniu z majem, według metodologii niemieckiego urzędu statystycznego

– Niemieckie dane wraz z opublikowanymi w zeszłym tygodniu statystykami z: Francji, Włoch, Hiszpanii oraz Portugalii, sugerują, że inflacja konsumencka w strefie euro wyhamowała nieco mocniej, z 2,6 proc. do 2,4 proc. Inflacja bazowa prawdopodobnie zeszła tylko jednak z 2,9 proc. do 2,8 proc. Mamy mniej danych dotyczących jej komponentów, ale statystyki narodowe sugerują, że wzrost cen usług pozostał zbliżony do 4 proc., czyli taki, jaki był od listopada – twierdzi Franziska Palmas, analityczka firmy Capital Economics. Dane na ten temat zostaną opublikowane we wtorek. Jej zdaniem powinny one skłaniać EBC do dosyć powolnego tempa cięć stóp. – Nadal spodziewamy się wstrzymania obniżek w lipcu, a później dalszych cięć, w których wyniku stopa depozytowa zostanie zredukowana do 3,25 proc. – prognozuje Palmas.

W poniedziałek opublikowano również finałowe odczyty wskaźników PMI mierzących koniunkturę w europejskim przemyśle. PMI dla strefy euro spadł z 47,3 pkt do 45,8 pkt, podczas gdy pierwszy odczyt mówił do 45,6 pkt. Wskaźnik dla przemysłu w Niemczech zniżkował z 45,4 pkt do 43,5 pkt, a pierwszy odczyt wyniósł 43,4 pkt. We Francji spadł z 46,4 pkt do 45,4 pkt i też był o 0,1 pkt proc. wyższy niż wskazywał pierwszy odczyt. Poprawę odnotowano tylko we Włoszech. Tam przemysłowy PMI wzrósł z 45,6 pkt do 45,7 pkt, podczas gdy wstępny odczyt wskazywał na 44,4 pkt. Odczyty przemysłowych wskaźników PMI dla strefy euro i jej trzech największych gospodarek były nadal na „recesyjnych” poziomach. (Recesję w danej branży wskazuje odczyt PMI poniżej poziomu 50 pkt). Jedynie w Hiszpanii przemysł doświadczał ekspansji, choć koniunktura się w nim lekko pogorszyła. Przemysłowy wskaźnik PMI spadł tam z 54 pkt do 52,3 pkt.