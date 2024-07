Euro zyskiwało w poniedziałek rano 0,6 proc. wobec dolara. Za 1 euro płacono wówczas 1,077 dol. Wspólna unijna waluta była więc najmocniejsza od połowy czerwca. Lekko słabła ona jednak wobec złotego. Chwilowo kurs spadł poniżej poziomu 4,30 zł za 1 euro.

Większego niepokoju związanego z francuskimi wyborami parlamentarnymi nie było widać również na europejskich rynkach akcji. Większość indeksów giełdowych ze Starego Kontynentu zaczynało poniedziałkową sesję od umiarkowanych zwyżek. CAC 40, główny indeks giełdy w Paryżu, rósł wówczas aż o 2,5 proc.

Jakie są wyniki pierwszej tury wyborów parlamentarnych we Francji?

Według ostatecznych danych, podanych przez francuskie MSW, w pierwszej turze wyborów parlamentarnych zwyciężyło Zgromadzenie Narodowe, któremu patronuje Marine Le Pen. Wraz z sojusznikami zdobyło ono 33,14 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazł się radykalnie lewicowy Nowy Front Ludowy z 27,99 proc. głosów, dopiero na trzecim koalicja prezydenta Emmanuela Macrona z 20,76 proc. głosów, a na trzecim Republikanie i mniejsze ugrupowania centroprawicowe z 10,74 proc. głosów. 39 posłów Zgromadzenia Narodowego zdobyło mandat już w pierwszej turze (uzyskując po co najmniej 50 proc. głosów w swoich okręgach). Partia liczy na to, że po drugiej turze (zaplanowanej na 7 lipca) będzie miało 240-280 deputowanych. Nie jest więc jeszcze jasne, czy zdoła ona uzyskać samodzielną większość.

- Parlament bez wyraźnej większości będzie oznaczał, że będzie ciężko cokolwiek zrobić we Francji przy takim jego składzie. To dokładnie to, co lubią rynki - uważa Kathleen Brooks, analityczka XTB.