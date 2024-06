EBC tnie stopy procentowe. Szef NBP nie widzi na to szans

Polskie stopy w zamrażarce

Inaczej niż EBC nasza Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w środę o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian. Stopa referencyjna nadal wynosi 5,75 proc., lombardowa 5,25 proc., a depozytowa 5,25 proc. Czerwcowe posiedzenie RPP było już ósmym z rzędu bez zmiany stóp.

Inflacja w Polsce w marcu ustanowiła dołek na poziomie 2 proc. rok do roku. W kwietniu wskaźnik jednak podskoczył do 2,4 proc., a w maju do 2,5 proc. – Udało nam się zdusić inflację. Jest idealnie w celu – mówił w czwartek Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego.

Wskazał, że NBP stawia sobie teraz za cel trwałe zakotwiczenie inflacji na niskim poziomie. Zaraz dodał jednak, że w ocenie banku centralnego i Rady Polityki Pieniężnej w drugiej połowie roku inflacja wzrośnie. – Częściowa likwidacja tarcz spowoduje wzrost cen energii, ciepła i gazu, w ślad za czym inflacja wzrośnie do 5,2 proc. Gdyby z tarcz zrezygnowano w całości, byłoby to 7,5 proc. – szacował Glapiński. – Mamy więc do czynienia z bliskim pewności wzrostem inflacji, dość luźną polityką fiskalną, wzrostem płac. Od strony kosztów inflacja pchana jest w górę – wyliczał.

Proinflacyjnie w jego ocenie będzie działało ożywienie gospodarcze. – Przeciw inflacji działa mocny kurs złotego, któremu sprzyja utrzymywanie wysokich stóp procentowych – stwierdził szef NBP.

Jego zdaniem w tej sytuacji decyzja o utrzymaniu stóp na niezmienionym poziomie jest optymalna.

– Głosów za obniżeniem stóp nie ma w przestrzeni publicznej. To by nastąpiło, gdyby ten poziom 2,5 proc. miał charakter trwały – stwierdził Glapiński. Zapowiedział, że jeśli pojawią się odpowiednie okoliczności, RPP nie zawaha się, aby obniżyć stopy. Jego zdaniem szansa na to w tym roku jest bliska zera. – Obniżka stóp jest możliwa w 2025 r., ale to odległa perspektywa – ocenił szef NBP.