Nvidia znów rozgrzała rynek

Akcje Nvidii, czyli globalnego lidera w projektowaniu nowoczesnych procesorów graficznych, zyskiwały na początku czwartkowej sesji 9,4 proc. Ich cena stała się rekordowa i już w handlu przedsesyjnym przekroczyła 1000 USD. Od początku 2024 r. do zamknięcia środowej sesji zyskały 97 proc., przez ostatnie 12 miesięcy wzrosły o 209 proc., a przez pięć lat zdrożały aż o 2,5 tys. proc. Nvidia jest jedną z lokomotyw hossy na amerykańskim rynku akcji. Spółka zapowiedziała, że wkrótce dokona podziału akcji w stosunku 10:1. Ma on sprawić, że staną się one bardziej przystępne cenowo dla inwestorów detalicznych i pracowników. Poszła więc w ślady Amazonu, Alphabetu i Tesli, które przeprowadziły splity w 2022 r.