Niemiecka gospodarka w nie najlepszej sytuacji

Czytaj więcej Gospodarka światowa Nastroje niemieckich konsumentów nadal się poprawiają Najnowszy wskaźnik klimatu konsumenckiego GfK wzrósł do maja do -24,2, co stanowi trzeci wzrost z rzędu, głównie za sprawą wyższych płac realnych. To najwyższy odczyt od dwóch lat, przewyższający prognozę na -25,9.

Joerg Kraemer z Commerzbanku powiedział, że słabe zamówienia przemysłowe wskazują, że produkt krajowy brutto nie odnotuje silnego wzrostu w drugim kwartale, po tym jak Niemcy uniknęły recesji w pierwszych trzech miesiącach roku, osiągając wzrost o 0,2 proc.

– Nowe zamówienia nadal utrzymują się na niepokojąco niskim poziomie – komentuje ekspert ekonomiczny DIHK (Deutsche Industrie- und Handelskammer - Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa) Jupp Zenzen. – Jedynie w początkowej fazie pandemii zamówień krajowych było mniej – dodaje.

Lepsze, wydawałoby się, dane dotyczyły niemieckiego handlu zagranicznego. Według danych opublikowanych we wtorek przez Federalny Urząd Statystyczny Destatis, eksport wzrósł w marcu o 0,9 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Tempo wzrostu, które przełożyło się na wzrost o 1,2 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, było nieoczekiwane, gdyż ekonomiści, z którymi konsultowała się agencja informacyjna Reuters, przewidywali wzrost eksportu na poziomie zaledwie 0,4 proc. Nastąpiło to po skorygowanym spadku eksportu o 1,6 proc. w lutym, co skłoniło niemieckie stowarzyszenie branżowe BGA do ostrzeżenia, że ​​spadająca konkurencyjność i rosnący protekcjonizm odbijają się na gospodarce zorientowanej na eksport.

Wzrost eksportu do 134,1 miliarda euro (1,44 miliarda dolarów) był w dużej mierze napędzany popytem ze Stanów Zjednoczonych i Chin. Eksport do USA wzrósł o 3,6 proc., a do Chin o 3,7 proc.. Wzrosty te zostały zrównoważone spadkiem eksportu do Wielkiej Brytanii o 3,8 proc.. Eksport Niemiec do sąsiadów z UE wzrósł o 0,5 proc., osiągając łączną kwotę 73,3 miliarda euro.

Import również wzrósł trzeci miesiąc z rzędu, zwiększając się o 0,3 proc. w lutym do 111,9 miliarda euro, choć był to spadek o 3 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Nadwyżka w handlu zagranicznym wyniosła około 22 miliardów euro.