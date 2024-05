Żywność znów drożeje

Sytuację na światowych rynkach żywności śledzi Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Właśnie ogłosiła, że wyznaczany przez nią indeks światowych cen żywności w kwietniu sięgnął 119,1 pkt, co oznacza wzrost o 0,3 pkt (0,3 proc.) w stosunku do poziomu z marca. Wzrost jest niewielki, ale to drugi z rzędu miesiąc zwyżki indeksu, który spadał niemal nieprzerwanie od momentu, gdy szok na rynkach żywności wywołany napaścią Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. wypchnął go na historyczne blisko 160 pkt. Mimo ostatnich dwóch miesięcznych wzrostów indeks światowych cen żywności był w kwietniu o 9,6 pkt (7,4 proc.) poniżej wartości sprzed roku. W minionym miesiącu drożało mięso i – w mniejszym stopniu – oleje roślinne i zboże. W dół poszły ceny cukru i produktów mlecznych.