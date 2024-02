Według wstępnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis), sezonowo skorygowana liczba pracujących wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 57 tys. (+0,1 proc.). Bez uwzględnienia sezonowości liczba pracujących w styczniu 2024 r. spadła w porównaniu z grudniem 2023 r. (-249 tys., czyli -0,5 proc.), co jest normalne dla tej pory roku. Spadek w ujęciu miesięcznym w styczniu 2024 r. był zatem mniej wyraźny niż w styczniu 2023 r. (-278 tys. osób; -0,6 proc.).

W porównaniu ze styczniem 2023 r. liczba pracujących w styczniu 2024 r. wzrosła o 0,5 proc., tj. o 232 tys. We wrześniu, październiku i listopadzie 2023 r. dynamika zmian rok do roku również wyniosła +0,5 proc. we wszystkich trzech miesiącach. W grudniu 2023 r. wyniósł +0,4 proc.. W porównaniu z rokiem poprzednim długoterminowa tendencja wzrostowa na rynku pracy utrzymała się zatem w niezmienionym tempie.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Sprzedaż detaliczna w Niemczech nieoczekiwanie spadła w styczniu Sprzedaż detaliczna w Niemczech nieoczekiwanie spadła w styczniu o 0,4 proc., po spadku o 1,6 proc. w grudniu. Ekonomiści prognozowali, że wzrośnie w ujęciu miesięcznym o 0,5 proc.

Według wyników badania siły roboczej w styczniu 2024 r. bezrobotnych było 1,38 mln osób. Oznacza to wzrost o 31 tys., czyli 2,3 proc. w porównaniu ze styczniem 2023 r. Stopa bezrobocia wyniosła 3,1 proc., podobnie jak w tym samym miesiącu roku poprzedniego.

Po uwzględnieniu efektów sezonowych i nieregularnych liczba bezrobotnych w styczniu 2024 r. wyniosła 1,37 mln, a zatem nie uległa zmianie w stosunku do grudnia. W porównaniu z poprzednim miesiącem skorygowana stopa bezrobocia również pozostała stabilna na poziomie 3,1 proc.. W grudniu bezrobocie w Niemczech wzrosło o 31 000, podnosząc liczbę bezrobotnych do 2,637 mln. Sezonowo wyrównana stopa bezrobocia wzrosła do 5,9 proc. z 5,8 proc. w listopadzie. Grudniowy wzrost był największym grudniowym wzrostem od 2019 r. W porównaniu z 2022 r. bezrobocie wzrosło o ponad 150 tys