Kolejny kwartał ze wzrostem zysków spółek z S&P 500

Czy zaczynający się sezon wyników kwartalnych w USA może przynieść inwestorom dużo pozytywnych niespodzianek? Jak na razie, według wyliczeń firmy badawczej FactSet, analitycy średnio szacują, że zyski na akcję spółek z indeksu S&P 500 wzrosły w czwartym kwartale 2023 r. o 1,3 proc. Byłby to już drugi kwartał z rzędu przynoszący poprawę zysków.

Reklama

Ostrożne prognozy

Prognozy dla zysków na akcję spółek z S&P 500 zostały już i tak mocno ścięte w ostatnich miesiącach. Na koniec października średnio oczekiwano bowiem, że zyski na akcję wzrosną w czwartym kwartale aż o 8 proc. Cięcie prognoz było większe od średniej z ostatnich 5, 10, 15 i 20 lat, a zarazem największe od trzeciego kwartału 2022 r. Dotknęło ono 9 z 11 sektorów wchodzących w skład indeksu S&P 500, z czego najmocniej sektor ochrony zdrowia (o 21,3 proc.). Prognozy wzrosły jedynie w przypadku branży IT (1,7 proc.) i spółek użyteczności publicznej (1,9 proc.).

W ostatnich latach często jednak prognozy dotyczące wyników spółek z S&P 500 okazywały się zbyt pesymistyczne. Na przykład na początku poprzedniego sezonu wyników średnio prognozowano wzrost zysków na akcję wynoszący jedynie 0,4 proc. Ostatecznie sięgnął on jednak 4,7 proc. Aż 82 proc. spółek z S&P 500 pozytywnie zaskoczyło swoimi zyskami.

Parkiet

Do środowego otwarcia sesji w Nowym Jorku wyniki za czwarty kwartał opublikowało 21 spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500. Aż 19 z nich pozytywnie zaskoczyło wielkością zysków, ale tylko 7 miało sprzedaż większą od prognoz. Do nieoficjalnej inauguracji sezonu wyników dojdzie w piątek, wraz z serią publikacji raportów kwartalnych kilku wielkich banków z Wall Street. Swoje sprawozdania przed sesją opublikują m.in.: Bank of America, BNY Mellon, Citigroup, JPMorgan Chase i Wells Fargo. W przyszły wtorek czeka nas natomiast publikacja raportów Goldman Sachs i Morgan Stanley. Ponad 70 proc. spółek z S&P 500, które mają opublikować wyniki, będą stanowiły firmy z sektora finansowego. Prognozy dla nich są jednak dosyć słabe. Analitycy średnio spodziewają się, że ich zyski na akcję spadły o 3,1 proc. Gdyby wyłączyć z tego sektora spółki ubezpieczeniowe, to szacowany spadek zysków wyniósłby 8,9 proc.