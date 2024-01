USA: Inflacja nie przyniosła dobrej niespodzianki

Inflacja konsumencka w USA przyspieszyła z 3,1 proc. w listopadzie do 3,4 proc. w grudniu, a oczekiwano jej wzrostu tylko do 3,2 proc. Licząc miesiąc do miesiąca, ceny wzrosły o 0,3 proc. po listopadowej zwyżce o 0,1 proc. Inflacja bazowa (czyli nieuwzględniająca zmian cen żywności, paliw i energii) wyhamowała z 4 proc. do 3,9 proc., a spodziewano się, że wyniesie 3,8 proc. W ujęciu miesięcznym wyniosła ona 0,3 proc., czyli tyle samo co w listopadzie.

Najtrudniejsza część

Po publikacji tych statystyk wzrosły rentowności amerykańskich obligacji. Dochodowość dziesięciolatek znów wróciła powyżej poziomu 4 proc. Euro i złoty traciły natomiast wobec dolara. O ile w czwartek rano 1 USD kosztował nieco poniżej 3,95 zł, to po odczycie danych inflacyjnych notowania przekraczały 3,97 złotych.

Czy te dane mogą znacząco wpłynąć na politykę Fedu? Same w sobie nie stanowią one przełomu. Przed ich publikacją analitycy wskazywali, że impulsem do poważnej wyprzedaży na rynkach mogłoby być przekroczenie przez inflację poziomu 0,3 proc. (licząc miesiąc do miesiąca). Do tego jednak nie doszło.