S&P widzi ryzyka geopolityczne, obniżył prognozę wzrostu PKB Polski

"W niektórych scenariuszach, wyższe cła handlowe nałożone przez USA na UE i większa niepewność co do przebiegu wojny rosyjsko-ukraińskiej mogą hamować wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej poprzez słabszy popyt zewnętrzny w rozwiniętej Europie, spadek zaufania inwestorów (w tym niższy napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych) i większą zmienność rynku. Może to skomplikować i tak już trudne perspektywy fiskalne dla rządów krajów Europy Środkowo-Wschodniej i wywrzeć presję na ratingi kredytowe państw" - czytamy dalej.

Po wyborach w Stanach Zjednoczonych sytuacja zewnętrzna, w tym globalne uwarunkowania handlowe, mogą zmienić nasz punkt odniesienia dla perspektyw wzrostu w Europie Zachodniej, będącej kluczowym partnerem handlowym CEE, oceniła agencja.

"W szczególności na aktywność gospodarczą w Europie może mieć wpływ polityka taryfowa nowej administracji USA i reakcja polityczna UE. Chociaż powiązania handlowe gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej z USA są ograniczone, pośrednia ekspozycja jest znacząca. Wysoka zależność Europy Środkowo-Wschodniej od eksportu do Niemiec, których ekspozycja handlowa na gospodarkę amerykańską jest znacznie wyższa, może hamować wzrost regionalny. Rzeczywiście, borykający się z trudnościami niemiecki sektor produkcyjny już złagodził wzrost w gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej w 2024 roku" - podsumowano w raporcie.

W aspekcie znaczenia geopolityki dla regionu CEE oceniono,że "nowa administracja USA pod rządami prezydenta Donalda Trumpa może przetestować europejskie ustawienia bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli Stany Zjednoczone zmniejszą swoje wsparcie dla NATO lub pomoc wojskową i finansową dla Ukrainy"

"Zakładamy, że wojna rosyjsko-ukraińska potrwa do 2025 r., ale konflikt nie rozprzestrzeni się poza terytorium Ukrainy ani nie doprowadzi do bezpośredniej konfrontacji z krajami NATO. Niemniej jednak, stanowisko administracji Stanów Zjednoczonych może wpłynąć na kierunek wysiłków zmierzających do zakończenia aktywnych walk" - czytamy dalej.