Goldman Sachs winduje prognozę zysków spółek z S&P500

Globalna ucieczka do wolności

Gdzieś przeczytałem niedawno to: gdy ktoś stał w 1950 roku na 102. piętrze Empire State Building na Manhattanie, to widział cały liczący się finansowo świat. Widział Financial District wraz z giełdą nowojorską, ulice z bankami i firmami brokerskimi oraz funduszami zarządzającymi pieniędzmi. Widział także statki wpływające i wypływające z największego portu handlowego świata. Dziś obraz świata jest zupełnie inny.