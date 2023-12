Kto pierwszy zacznie cykl obniżek stóp?

Pamięć o błędach

– Fed zdał sobie sprawę z tego, że wiarygodność jego pogróżek, że podniesie jeszcze stopy, od pewnego czasu była w zasadzie zerowa – pisał w komentarzu po posiedzeniu Fedu Ian Shepherdson, główny ekonomista Pantheon Macroeconomics. Kolejne dowody „gołębiego zwrotu” w polityce Fedu widać w prognozach członków FOMC. Obecnie sądzą oni, że w 2024 r. bazowa inflacja PCE (to preferowana przez Fed miara inflacji) wyniesie średnio 2,4 proc. zamiast 2,6 proc., jak sądzili we wrześniu, a w 2025 r. 2,1 proc. zamiast 2,2 proc. Żaden ze sterników polityki pieniężnej nie wierzy wprawdzie w to, że inflacja znajdzie się w celu Fedu (2 proc.) przed 2025 r. Ale biorąc pod uwagę opóźnienie, z jakim zmiany stóp oddziałują na gospodarkę, członkowie FOMC zakładają, że w 2024 r. będą mogli przystąpić do obniżek stóp. Obecnie oceniają przeciętnie, że główna stopa Fedu w przyszłym roku zmaleje o 0,75–1 pkt proc., a rok później o kolejny 1 pkt proc. do około 3,6 proc. We wrześniu spodziewali się, że w 2024 r. obniżą stopy tylko o 0,50 pkt proc., a w 2025 r. o około 1,25 pkt proc., przy czym wtedy sądzili, że podniosą je jeszcze raz w tym roku. Ostatecznie więc obecnie oczekują na przestrzeni najbliższych dwóch lat tylko jednej obniżki stóp o 0,25 pkt więcej niż we wrześniu.

Istnieją jednak drobne powody, aby sądzić, że w rzeczywistości łagodzenie polityki pieniężnej w USA będzie przebiegało szybciej. Rynek przecenia zwykle skalę potencjalnych obniżek stóp, zanim one się rozpoczną, ale nie docenia, gdy już lawina ruszy. Przykładowo Shepherdson sądzi, że już w 2024 r. FOMC zetnie główną stopę procentową Fedu o 1,5 pkt proc., a w kolejnym roku o 1 pkt proc. Według niego członkowie FOMC zbyt ostrożnie oceniają tempo spadku inflacji w USA, co tłumaczyć można tym, że pomylili się, mówiąc w 2021 r. o przejściowym charakterze inflacji. Mając w pamięci tamten błąd, przykładają zbyt dużą wagę do czynników, które mogą inflację utrwalać, w tym szczególnie wzrostu płac, a nie dostrzegają tych, które będą ją zbijały, takich jak odblokowanie łańcuchów dostaw i rosnąca skłonność firm do redukcji marż zysku. Paul Ashworth, główny ekonomista Capital Economics w Ameryce Północnej, uważa, że począwszy od marca, Fed będzie obniżał główną stopę o 0,25 pkt proc. na każdym posiedzeniu, co oznacza, że w 2024 r. zetnie ją o 1,75 pkt proc.

Zgromadzenie jastrzębi

Część ekonomistów uważa, że tak jak członkowie FOMC, tak też członkowie Rady Prezesów EBC nie doceniają potęgi sił dezinflacyjnych. Zdaniem Andrew Kenninghama, głównego ekonomisty Capital Economics w Europie, rynek nie myli się zanadto, oczekując pierwszej obniżki stóp w strefie euro już w marcu. W jego ocenie dojdzie do tego w kwietniu. Zdaniem Frederika Ducrozeta, cenionego obserwatora EBC z Pictet Wealth Management, do tak wczesnych obniżek stóp frankfurcką instytucję mogłoby skłonić poluzowanie polityki przez Fed. Ale w jego ocenie najprawdopodobniej EBC zdecyduje się na to dopiero w czerwcu. Ale już Holgera Schmiedinga, ekonomistę z Banku Berenberg, grudniowe posiedzenie EBC utwierdziło w przekonaniu, że łagodzenie polityki pieniężnej w strefie euro zacznie się dopiero w III kwartale 2024 r. i skończy już na początku 2025 r., gdy główna stopa tej instytucji wyniesie 3,25 proc. Ekonomiści z Rabobanku spodziewają się pierwszej obniżki stóp we wrześniu przyszłego roku.

W świetle tych oczekiwań między pierwszym cięciem stóp w USA a pierwszym cięciem stóp w strefie euro upłynie niemal pół roku, co zdaje się przekreślać wszelkie szanse na umocnienie dolara. Ale sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Po pierwsze, kursy walut determinują oczekiwania inwestorów, a nie ekonomistów, a ci pierwsi sądzą, że cykl łagodzenia polityki pieniężnej rozpocznie się w strefie euro niewiele później niż w USA. Po drugie, ważne będą okoliczności, w jakich decyzje banków centralnych będą zapadały. Jeśli polityka pieniężna EBC okaże się zbyt restrykcyjna, podtrzymując stagnację w strefie euro, dolar może mimo wszystko zyskiwać na wartości.