Nieudana szarża grupy OPEC+

Nieco inne dane podaje firma Rystad Energy. Ocenia ona, że we wrześniu wydobywano w USA 11,85 mln baryłek ropy dziennie, a w listopadzie produkcja doszła do 12 mln baryłek dziennie. Tu też jednak widoczny jest wyraźny wzrost. Wszak w listopadzie 2022 r. amerykańska produkcja wynosiła, według Rystad Energy, 11,2 mln baryłek dziennie. W ciągu roku USA zwiększyły więc wydobycie o więcej, niż na przykład produkuje Wenezuela. To nieco opóźniona reakcja producentów na wzrost cen, do którego doszło po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ten wzrost produkcji prowadził do zbicia cen paliw w USA, ale też trafił na rynki europejskie i azjatyckie, gdzie sytuacja podażowa była napięta.

– Ograniczanie wzrostu cen ropy niesie ze sobą dywidendę geopolityczną – twierdzi David Goldwyn, główny amerykański dyplomata energetyczny w administracji Obamy.

– Ostatnie kilka lat pokazało, że nie powinno się prowadzić zakładów przeciwko amerykańskiemu przemysłowi naftowemu – wskazuje Robert McNally, doradca ds. energii w administracji George’a W. Busha.

Problemy z popytem

Większy napływ amerykańskiej ropy na rynki bynajmniej jednak nie wyjaśnia wszystkiego. Przecena widoczna w ostatnich dwóch miesiącach była również skutkiem obaw dotyczących popytu na surowiec.

– Od końca czerwca do końca września cena ropy Brent wzrosła około jednej trzeciej w reakcji na cięcia produkcji w Arabii Saudyjskiej w związku z dążeniem do wyższych cen i szacowanym przez OPEC deficytem podaży na poziomie 3 mln baryłek dziennie. Od tego czasu jednak prognozy dotyczące popytu poszły w dół, co wymusiło silną reakcję w postaci fali sprzedaży przez inwestorów spekulacyjnych, którzy nieoczekiwanie znaleźli się w sytuacji, w której dysponowali dużą długą pozycją i najmniejszą krótką pozycją brutto od 12 lat – przypomina Ole Hansen, dyrektor ds. strategii rynków surowcowych w Saxo Banku.

Skąd się jednak brały te obawy dotyczące popytu? O ile groźba recesji w USA wyraźnie się oddaliła, to w kiepskiej kondycji jest gospodarka strefy euro. Przede wszystkim jednak powody do niepokoju dają inwestorom Chiny. Do zmniejszenia prognoz dotyczących popytu na ropę w dużym stopniu przyczynił się upadek wiary inwestorów w to, że chiński rząd uruchomi duży popyt stymulacyjny dla gospodarki.