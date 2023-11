Obligacje mocno złapały wiatr w żagle w listopadzie

Główny wskaźnik CPI spowolnił w listopadzie do 3,2 proc. r/r z 3,8 proc. w październiku i 3,5 proc. w ujęciu rocznym. Inflacja żywności spowolniła do 5,5 proc. z 6,1 proc., a bazowy CPI spadł z 4,3 proc. do 3,8 proc.