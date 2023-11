Zmarł legendarny inwestor Charlie Munger

Munger znany był z ostrego języka. Bankierów porównywał do heroinowych narkomanów, a kryptowaluty nazwał "absolutnie szalonym, głupim hazardem". Gdy na ostatnim walnym zgromadzeniu Berkshire Hathaway spytano go o sztuczną inteligencję, odpowiedział: Myślę, że staroświecka inteligencja działa całkiem dobrze.

- Mam przyjaciela, który twierdzi, że pierwszą regułą wędkowania jest to, by łowić ryby, tam gdzie one są. Drugą regułą wędkowania jest to, by nigdy nie zapomnieć pierwszej reguły. Staliśmy się naprawdę dobrzy w wędkowaniu tam, gdzie są ryby - streścił natomiast swoją najważniejszą regułę inwestycyjną w 2017 r.

- Inteligentne inwestowanie to inwestowanie w wartość, czyli nabywanie więcej niż płacisz. Musisz cenić dany biznes, by cenić akcje - mówił innym razem.

W 2019 r., w wywiadzie dla CNBC, mówił natomiast o swojej recepcie na szczęśliwe życie. - Nie czujesz dużo zazdrości, nie masz dużo resentymentów, nie wydajesz więcej niż zarabiasz, pozostajesz radosny pomimo kłopotów. Masz do czynienia z ludźmi godnymi zaufania i robisz, co powinieneś. Te wszystkie proste reguły działają tak dobrze, by sprawić, że twoje życie będzie lepsze - stwierdził Munger.