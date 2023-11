Shein, czyli chiński sklep internetowy będący największym sprzedawcą odzieży na świecie, złożył u amerykańskiego regulatora poufny wniosek o przeprowadzenie oferty publicznej w USA. Szczegóły szykowanego IPO nie zostały jeszcze ujawnione, ale może ono być największą od kilku lat ofertą publiczną w Nowym Jorku. Podczas ostatniej rundy finansowania spółka Shein została wyceniona na 66 mld USD. Agencja Bloomberga donosiła natomiast w zeszłym miesiącu, że spółka poinformowała inwestorów, że będzie dążyła do osiągnięcia wyceny wynoszącej od 80 mld do 90 mld USD.

To, że wniosek o IPO jest poufny oznacza, że najprawdopodobniej przez kilka miesięcy Shein będzie prowadził dialog z Komisją ds. Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w sprawie swojej oferty, a gdy go pomyślnie zakończy, wniosek zostanie ujawniony wraz z ewentualnymi poprawkami. Sama oferta ma więc zostać przeprowadzona w 2024 r. Z przecieków wynika, że jej głównymi organizatorami będą: Goldman Sachs, JPMorgan Chase i Morgan Stanley.

Shein w ostatnich latach dynamicznie się rozwijała. Zaczęła produkcję odzieży m.in. w Brazylii oraz w Turcji, a do swojej sieci dystrybucji włączyła Europę, obok USA i Kanady. Spółka mierzy się jednak z wieloma kontrowersyjnymi kwestiami. Była ona oskarżana m.in. o złe warunki w swoich fabrykach, zanieczyszczanie środowiska naturalnego, naruszanie praw autorskich oraz omijanie amerykańskich ceł. W kwietniu dwóch członków Kongresu USA zwróciło się do SEC, by jednym z warunków zgody na ofertę publiczną Shein było przeprowadzenie przez spółkę niezależnego audytu pokazującego, czy korzysta ona z niewolniczej siły roboczej. (Shein zapewnia, że nie korzysta z pracy przymusowej.)