Turcja. Główna stopa doszła już do 40 procent

Turecki bank centralny, kierowany przez Hafize Gaye Erkan, od czerwca już sześciokrotnie podwyższył stopy procentowe. Główna wzrosła w tym czasie łącznie aż o 31,5 pkt proc. Czwartkowa podwyżka była już trzecią z rzędu wynoszącą 500 pkt baz. Bank centralny stara się w ten sposób powstrzymać inflację, która w październiku lekko zwolniła do 61,4 proc. (rok temu wynosiła 84,4 proc.) Główna stopa stała się już wyższa od oficjalnej projekcji inflacji na 2024 r., co może sugerować, że cykl zacieśniania polityki pieniężnej w Turcji zbliża się do końca.