- Ambitny plan Milei przewidujący budowę prorynkowej, posiadającej ograniczony rząd, zdolaryzowanej Argentyny wreszcie zostanie przetestowany. Musi on jeszcze wyjaśnić jaki będzie harmonogram dolaryzacji i jej przebieg, gdyż przy ujemnych rezerwach walutowych kraju takie przedsięwzięcie nie wydaje się być możliwe w krótkim terminie. Jego zwycięstwo daje mu kapitał polityczny potrzebny do wprowadzenia programu ekonomiczne, ale nie chroni go przed kosztami politycznymi związanymi z rozwiązaniami, które potrzebuje wprowadzić, by spełnić obietnice - twierdzi Adriana Dupita, ekonomistka Bloomberg Economics.



Plany dotyczące dolaryzacji gospodarki argentyńskiej nie są jednak aż tak "szalone", jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. Wszak jest już ona w dużym stopniu oddolnie zdolaryzowana. Amerykańska waluta jest tam wykorzystywana do dużych transakcji, takich jak zakupy nieruchomości. Nie da się kupić domu czy kawałka ziemi uprawnej w Argentynie płacąc peso argentyńskim. Krajowa waluta straciła od początku roku blisko 50 proc. wobec amerykańskiej, a powszechnie spodziewana jest jej kolejna duża dewaluacja. Przez 10 lat wartość peso wobec dolara spadła o 98 proc.

Kilka krajów już wcześniej uznało dolara za wyłączny środek płatniczy, a niektóre kraje nadały dolarowi status oficjalnego środka płatniczego jednocześnie zachowując własną walutę. W takich przypadkach waluta krajowa bywa rzadziej spotykana w obiegu niż dolar, a czasem pojawia się tylko w formie monet. Przypadek szczególny stanowi Salwador. Decyzją prezydenta Nayiba Bukele, oficjalną walutą jest tam, obok dolara, również bitcoin.