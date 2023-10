Niemcy. Deutsche Bank pozytywnie zaskoczył

Akcje Deutsche Banku zyskiwały ponad 7 proc. na początku środowej sesji, po publikacji przez ten bank raportu za trzeci kwartał. Zysk netto największego niemieckiego pożyczkodawcy wyniósł w trzecim kwartale 1,031 mld euro. Był on co prawda o 8 proc. niższy niż w takim samym okresie zeszłego roku, ale wyższy od prognoz (mówiących średnio o 937 mln euro zysku) i większy o 35 proc. niż w drugim kwartale. Ten wynik stał się impulsem do silnej zwyżki cen jego akcji.