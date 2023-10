Zysk netto Deutsche Banku wyniósł w trzecim kwartale 1,031 mld euro. Był on co prawda o 8 proc. niższy niż w takim samym okresie zeszłego roku, ale wyższy od prognoz (mówiących średnio o 937 mln euro zysku) i większy o 35 proc. niż w drugim kwartale. Ten wynik stał się impulsem do silnej zwyżki cen jego akcji.

Inwestorzy pozytywnie zareagowali też na to, że przychód działu bankowości korporacyjnej Deutsche Banku wzrósł o 21 proc. rok do roku, do 1,89 mld euro. Lekko rozczarowujące były natomiast wyniki działu bankowości inwestycyjnej. Jego przychód spadł o 4 proc., do 2,27 mld euro. - Wyniki wypracowane przez dział bankowości inwestycyjnej są ogólnie zgodne z tym, co się dzieje na rynku - stwierdził James von Moltke, dyrektor finansowy Deutsche Banku.



Największy niemiecki pożyczkodawca przedstawił prognozę mówiącą, że cały 2023 r. wypracuje 29 mld euro przychodu, co będzie sumą zbliżoną do najlepszych projekcji analityków.