Chińczycy pozbywają się amerykańskich obligacji

W sierpniu chińscy inwestorzy wyprzedali najwięcej amerykańskich obligacji i akcji od czterech lat, podsycając spekulacje, że władze mogły zwiększyć rezerwy w obronie słabnącego juana.

Jak wynika z opublikowanych w środę danych Departamentu Skarbu USA, większość sprzedaży o wartości 21,2 miliarda dolarów dotyczyła obligacji skarbowych i akcji amerykańskich, przy czym fundusze w tym kraju azjatyckim również zmniejszyły zadłużenie agencji. W sierpniu kurs juana na lądzie spadł do najniższego poziomu od listopada, co skłoniło Pekin do nakłonienia banków państwowych do zwiększenia interwencji na rynku walutowym.

– Może to oznaczać likwidację niektórych obligacji w celu uzyskania gotówki w dolarach amerykańskich, na wypadek gdyby zajdzie taka potrzeba później w celu obrony juana w drodze operacji interwencyjnych – powiedział Gareth Berry, strateg walutowy i cenowy w Macquarie Group Ltd. w Singapurze. – Ten sam powód może dotyczyć sprzedaży akcji.

Dane pokazały, że chińscy inwestorzy sprzedali w sierpniu amerykańskie akcje za rekordowe 5,1 miliarda dolarów. Podczas gdy chińskie fundusze wyprzedawały w tym roku udziały w obligacjach skarbowych, kupowały mniej więcej równowartość amerykańskich obligacji agencyjnych. W związku z tym sprzedaż netto obu rodzajów obligacji w sierpniu zaskoczy inwestorów śledzących popyt na amerykański dług.

W tym roku amerykańskie obligacje ponownie mocno się wyprzedały, ponieważ lepsze niż oczekiwano dane dotyczące pracy i inflacji wywołały jastrzębią reakcję urzędników Rezerwy Federalnej. Indeks obligacji skarbowych Bloomberga odnotowuje w tym tygodniu szósty miesiąc z rzędu strat, podczas gdy rentowność amerykańskich obligacji 2-letnich wzrosła w tym tygodniu do najwyższego poziomu od 2006 roku.