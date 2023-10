Inwestorzy znów stają się ostrożni

Z sondażu przeprowadzonego przez BofA wśród globalnych zarządzających funduszami wynika, że odsetek gotówki w ich portfelach inwestycyjnych przekroczył 5 proc. To, wraz z mniejszą alokacją na rynku akcji oraz ostrożnymi oczekiwaniami co do sytuacji gospodarczej, wskazuje, że stali się oni nastawieni bardziej niedźwiedzio. Zarządzający pozostali ogólnie nastawieni neutralnie co do rynku akcji, ale pozbywali się papierów europejskich na rzecz amerykańskich najszybciej od września 2022 r.