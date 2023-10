Buffett kontra Musk. Chiński BYD depcze po piętach Tesli

Analitycy się przeliczyli. Część liczyła na udany poniedziałek na giełdzie. Ale udany to on nie był. Chyba że dla niedźwiedzi. WIG20 spadł o 2,2 proc., do 1873,32 pkt. Byliśmy drugą, najgorszą giełdą w Europie. mWIG40 stracił 1,1 proc, a sWIG80 0,9 proc. Obroty na całym rynku spadły o 383 mln do 786 mln zł. Czyżby inwestorzy bali się kolejnej obniżki stóp proc. przez RPP na kończącym się jutro posiedzeniu? Już w poprzednim miesiącu RPP dała czadu…