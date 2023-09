Orban chce skłonić do zakupów długu

Nowe rozporządzenie wydane przez węgierski rząd, kierowany przez Viktora Orbána, nakazuje bankom działającym na Węgrzech wysyłanie do klientów specjalnych listów, w których muszą one przyznać, że na obligacjach rządowych można uzyskać o wiele większą stopę zwrotu niż na lokatach bankowych.

„Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na znaczące stopy zwrotu, które możecie uzyskać, jeśli ulokujecie swoje oszczędności w obligacjach rządowych” – takie sformułowanie znalazło się we wzorze tego listu do klientów. Do takich wiadomości banki muszą dołączać tabelę wskazującą, że niektóre obligacje rządowe są oprocentowane nawet na 14,88 proc., a oprocentowanie rachunków bankowych może wynosić zaledwie 0,29 proc.