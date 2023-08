Fundamenty działają na niekorzyść juana

Za dolara płacono we wtorek po południu (na rynku offshore) 7,29 juana. Dzień wcześniej notowania dochodziły do 7,316 juana, a chińska waluta była najsłabsza od pierwszego tygodnia listopada. (2 listopada notowania doszły do 7,32 juana za 1 USD i były najsłabsze od 2007 r.). To, że we wtorek juan nie osłabł jeszcze bardziej, było w dużym stopniu skutkiem działań Ludowego Banku Chin. Bronił on kursu narodowej waluty i wyznaczył jej dzienny fixing na 7,1992 juana za 1 USD. Inwestorzy oczekiwali, że średnio zostanie on ustalony na poziomie 7,3103. Różnica pomiędzy ich prognozami a wyznaczonym fixingiem była największa od co najmniej 2018 r., czyli od momentu, gdy agencja Bloomberg zaczęła zbierać dane na ten temat.