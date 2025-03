Większość europejskich indeksów akcji świeci dziś na czerwono. Pod kreską w pierwszych godzinach handlu są także amerykańskie S&P 500 oraz Nasdaq. Nie robi to jednak wrażenia na polskim rynku akcji, któremu mogą sprzyjać rozmowy w sprawie zawieszenia broni na Ukrainie. WIG20 zwyżkuje po południu o 2,17 proc. i sięga 2684 pkt. Liderem jest Allegro z blisko 15-proc. umocnieniem w reakcji na wyniki. Tuż za nim z 7-proc. zwyżką plasuje się JSW. Bardzo silne są dziś także banki. Tym samym WIG20 zbliża się do lutowych szczytów i ma szansę zamknąć się dziś na najwyższym poziomie od 2011 r. Podobnie na rekordowym poziomie może zamknąć się dziś WIG. Indeksowi szerokiego rynku brakuje około 100 pkt do pobicia rekordu z lutego.

Na rynku walut dziś spokojnie. Euro kosztuje 4,18 zł, a dolar 3,85 zł. Notowania głównej pary walutowej osuwają się o 0,25 proc., do 1,086. Uncja złota przy zwyżce o 0,9 proc. kosztuje 2965 dolarów. Bitcoin traci 2 proc., do 81,9 tys. dolarów. Rentowności polskich obligacji dziesięcioletnich utrzymują się na 5,97 proc.

Podczas dzisiejszego wystąpienia prezes NBP Adam Glapiński stwierdził m.in., że obecny poziom stóp procentowych NBP nie jest istotną barierą dla rozwoju gospodarki i inwestycji. Przypomnijmy, że w środę RPP zdecydowała o utrzymaniu dotychczasowych poziomów stóp procentowych.