Benefit Systems przyspiesza z ekspansją

Rafako do odratowania? W Katowicach ruszyły rozmowy

Samorządowcy, przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu i związki zawodowe upadającego Rafako radzą jak można uratować to co zostało po firmie. Z majątku firmy mogłaby powstać nowa spółka, która przejęłaby dawny majątek Rafako. Potrzebny jest inwestor. Mowa jest o jednej ze spółek Skarbu Państwa. Inwestorzy wiążą z tymi rozmowami duże nadzieje co pokazuje rosnący kurs spółki.