EcoRun wybiera się na giełdę. Chce rozpychać się w branży OZE

Tegoroczna udana oferta publiczna i debiut Diagnostyki zachęcają kolejne spółki do wchodzenia na parkiet. Takie plany ma m.in. EcoRun, czyli dawne Supreme Global.

Grupa ma ambitne plany. Zamierza stać się krajowym liderem sprzedaży produktów z perspektywicznego obszaru odnawialnych źródeł energii.

– Cieszymy się z wysokiej dynamiki wzrostu i kontynuujemy rozwój sprawdzonej struktury sprzedażowej. Naszym celem jest pozyskanie dużych partnerów sprzedażowych, dalsza ekspansja zagraniczna w krajach ościennych oraz zbudowanie największej grupy kapitałowej w polskim obszarze zielonej energii – informuje Mateusz Wróbel, prezes EcoRun.

Spółka informuje, że dzięki outsourcingowi dostaw skutecznie unika problemów związanych z nadmiernymi zapasami magazynowymi.

EcoRun zamierza do końca maja złożyć prospekt emisyjny do KNF. W planach jest debiut na rynku głównym jeszcze w tym roku. Szczegóły nie są na razie znane. W przygotowaniach do wejścia na parkiet spółkę wspiera DM INC.