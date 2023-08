Obniżka stóp rozczarowała

Kobiety w drodze do władz

Co do konieczności zwiększenia udziału kobiet we władzach firm czy, szerzej, w gospodarce nie ma wątpliwości. Jednak w praktyce aż tak dobrze nie jest. Udział pań jest zdecydowanie niedostateczny, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę strukturę demograficzną oraz przewagę pań wśród osób z wyższym wykształceniem.