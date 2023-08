Skutki sankcji coraz mocniej biją w rubla

Inflacja w USA wzrosła do 3,2% r/r, co było odczytem minimalnie niższym od oczekiwań na poziomie 3,3% r/r. Inflacja bazowa zaliczyła spadek do 4,7% r/r przy poprzednim odczycie 4,8% r/r, natomiast obie dynamiki miesięczne zaliczyły wzrost na poziomie 0,2% m/m, co było zgodne z oczekiwaniami, zgodne z długoterminowymi średnimi wzrostami oraz dodatkowo zgodne z 2% celem inflacyjnym Fed, który ma być zgodnie z prognozą osiągnięty w 2025 roku. Czy Fed podniesie jeszcze stopy procentowe?