Inflacja daje Fedowi coraz większe pole manewru

Amerykańska inflacja konsumencka wyniosła w lipcu 3,2 proc., po tym jak w czerwcu sięgnęła 3 proc. Średnio prognozowano, że przyspieszy do 3,3 proc. Licząc miesiąc do miesiąca, ceny wzrosły o 0,2 proc., co było zgodne z prognozami. Inflacja bazowa, czyli nieobejmująca cen żywności, paliw i energii, zeszła natomiast z 4,8 proc. w czerwcu do 4,7 proc. w lipcu. Średnio oczekiwano, że pozostanie na dotychczasowym poziomie. W ujęciu miesięcznym też była zgodna z oczekiwaniami i wyniosła 0,2 proc. – tyle samo, ile w poprzednim miesiącu.