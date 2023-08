Cięcie ratingu przyjęte przez rynek bez paniki

Również część ekonomistów skrytykowała decyzję o cięciu ratingu. – To decyzja dziwna i niedorzeczna. O ile są powody, by być zaniepokojonym długoterminową trajektorią amerykańskiego deficytu budżetowego, o tyle nie ma powodu, by wątpić w zdolność USA do spłaty zadłużenia – ocenia Larry Summers, były amerykański sekretarz skarbu.

Czy cięcie ratingu może jednak w dłuższej perspektywie mocno zaszkodzić amerykańskim obligacjom? – Podwyższona inflacja oraz oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarczego pozostają głównymi czynnikami wpływającymi na popyt na obligacje. Skutki obcięcia ratingu przez Fitch powinny zostać w dużym stopniu złagodzone przez to, że w USA są duże zasoby prywatnego bogactwa i jednocześnie duży popyt na amerykańskie obligacje rządowe – uważa Eugene Leow, strateg DBS Banku.

Narastający problem

Fitch jest drugą spośród głównych agencji, które pozbawiły USA najwyższego ratingu. W sierpniu 2011 r. jako pierwsza zrobiła to agencja Standard & Poor’s, wywołując wówczas wstrząs na globalnych rynkach finansowych. W agencji Moody’s USA nadal mają rating Aaa z perspektywą stabilną.

Tymczasem dług rządowy USA sięgnął w czerwcu rekordowego poziomu 32,3 bln USD. (Licząc w stosunku do PKB, wyniósł on na koniec zeszłego roku 129 proc.) Departament Skarbu podwyższył natomiast w poniedziałek swoją prognozę potrzeb pożyczkowych na trzeci kwartał z 733 mld USD do1 bln USD.