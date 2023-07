Nieruchomościowa bomba z opóźnionym zapłonem?

One South Street to 30-piętrowy biurowiec w centrum Baltimore, zbudowany w 1992 r. W czerwcu został sprzedany za 24 mln USD, czyli o 64 proc. taniej niż w 2015 r. Nieco później w tym samym mieście sprzedano dziesięciopiętrowy biurowiec przy 1 E. Pratt St. za 25 mln USD, czyli o 69 proc. taniej, niż wynosiła cena sprzedaży z 2018 r. To pierwsze tego typu transakcje w tym mieście od czasu pandemii. Ogólnie wskazują one na słabą kondycję amerykańskiego rynku nieruchomości komercyjnych. Część analityków przewiduje na nim dalsze spadki cen i mówi o kryzysie. Magazyn „New Yorker” niedawno ukazał się z okładką przedstawiającą panoramę nowojorskich wieżowców i tytułem „Worth less”. Da się on dosłownie przetłumaczyć jako „warte mniej”, ale czytane jako jeden wyraz znaczy „bezwartościowe”. Wiele z tych ładnie prezentujących się wieżowców na tej panoramie oznaczono specjalnymi uwagami. „50 Times Sq. W 70 proc. pusty”, „Hudson Yards. Dostępne ponad 2,5 mln stóp kw.”, „220 W 42nd St. Pusta wieża zamieniona na schronisko dla migrantów”, „1740 Broadway. Blackstone oddał klucze”. Podobne problemy dotykają wielu amerykańskich miast. Czy można się jednak spodziewać, że ten kryzys poważnie wpłynie na gospodarkę i na rynki?