Wzrost gospodarczy był zaskakująco wysoki

Amerykański PKB wzrósł w drugim kwartale o 2,4 proc., po zwyżce o 2 proc. w poprzednich trzech miesiącach (to dane annualizowane, czyli liczone kw./kw., w tempie rocznym.) Wcześniej analitycy średnio prognozowali, że wzrost zwolni do 1,7 proc. Bardzo trafne okazały się za to wskazania indeksu GDPNow, liczonego przez oddział Fedu w Atlancie. Wskazywał on bowiem dokładnie taki wzrost PKB w drugim kwartale.

Ze wstępnych danych wynika, że wzrost konsumpcji w USA wyhamował z 4,2 proc. do 1,6 proc. Inwestycje biznesowe zwiększyły się jednak aż o 7,7 proc. Wydatki rządowe wzrosły natomiast o 2,6 proc.