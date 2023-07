Deutsche Bank lekko pozytywnie zaskoczył

Zysk netto Deutsche Banku wyniósł w drugim kwartale 763 mln euro i był o 27 proc. niższy niż w takim samym okresie 2022 r. Był on też jednak wyższy od średniej prognoz, czyli od 737 mln euro. Przychody wzrosły natomiast z 6,65 mld euro do 7,4 mld euro. Takie wyniki wystarczyły, by zadowolić inwestorów. Akcje Deutsche Banku zyskiwały w środę po południu 1,3 proc. Ich kurs stał się najwyższy od marca.

Dobrze radziły sobie w drugim kwartale działy Deutsche Banku odpowiedzialne za bankowość komercyjną oraz bankowość prywatną. Ich przychody wzrosły odpowiednio o 25 proc. i 11 proc. Słabiej prezentowały się za to działy bliżej związane z handlem na rynkach finansowych. Bankowość inwestycyjna doświadczyła spadku przychodów o 11 proc., a dział zarządzania aktywami – spadku o 6 proc.