Odczyty PMI gorsze od oczekiwań

Spadek aktywności biznesowej w strefie euro pogłębił się w lipcu znacznie bardziej niż oczekiwano, ponieważ popyt w dominującym sektorze usług w bloku spadł, a produkcja przemysłowa spadła w najszybszym tempie od czasu pojawienia się Covid-19.

HCOB Composite Purchasing Managers’ Index dla bloku, opracowany przez S&P Global i postrzegany jako dobry wskaźnik ogólnej kondycji gospodarczej, spadł w lipcu do najniższego od ośmiu miesięcy poziomu 48,9 z 49,9 w czerwcu. To poniżej 50 punktów oddzielających wzrost od spadku i poniżej oczekiwań w ankiecie Reutera, która przewidywała spadek do 49,7.