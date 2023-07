Globalny popyt na ropę rośnie, ale w Europie będzie spadał

Alternatywne rozwiązania

Według IEA niekorzystny wpływ na zapotrzebowanie na ropę ma sytuacja na rynku paliw płynnych powstających z tego surowca. Zapotrzebowanie na te używane w transporcie drogowym ma w ujęciu globalnym spadać, począwszy od 2026 r. Jest to konsekwencja rosnącej wydajności samochodów, rozwoju elektromobilności i konieczności zmniejszenia emisji CO2. W tym kontekście wystarczy zauważyć, że w czerwcu w Unii Europejskiej po raz pierwszy sprzedaż samochodów elektrycznych przewyższyła sprzedaż tych na olej napędowy. Co więcej, o ile produkcja tych pierwszych rośnie, o tyle drugich spada.

„Park samochodów elektrycznych najszybciej rośnie w Europie Zachodniej, ale i w krajach takich jak Czechy i Polska obserwujemy dynamiczne wzrosty. To bezpośrednio wpłynie na spadek popytu na paliwa” – przyznaje Orlen. Z tego powodu koncern mocno zwiększa inwestycje w punkty ładowania. Ich sieć do 2030 r. chce rozbudować w naszym regionie do 10 tys. z obecnych 0,6 tys. Realizowane są też liczne przedsięwzięcia mające przyczynić się do wzrostu produkcji wodoru oraz bioetanolu (alkohol etylowy) jako dodatku do benzyn. Alternatywą dla biopaliw może być z kolei paliwo syntetyczne. Koncern obecnie analizuje możliwości rozwoju w tym obszarze.

Odpowiedzią Orlenu na zmiany zachodzące na rynku ropy jest zaktualizowana na początku tego roku strategia do 2030 r. Zakłada ona intensywny rozwój grupy w obszarach innych niż biznes rafineryjny, m.in. w petrochemii, produkcji paliw nisko- i zeroemisyjnych, dystrybucji paliw alternatywnych, OZE i energetyce jądrowej. „W szczególności rozwój petrochemii umożliwi przestawienie produkcji rafinerii grupy Orlen na potrzeby zakładów petrochemicznych, co pozwoli na utrzymanie rentowności tych aktywów mimo spadku zapotrzebowania na benzynę i olej napędowy. Również strategia rozwoju w obszarze detalicznym uwzględnia spadek popytu na tradycyjne paliwa transportowe, czego wyrazem są plany dynamicznej rozbudowy infrastruktury do ładownia pojazdów elektrycznych oraz rozwój produkcji i infrastruktury dystrybucyjnej bezemisyjnego wodoru jakości automotive” – twierdzi koncern.

Z kolei Unimot, który jest jednym z największych importerów paliw płynnych do Polski i Ukrainy, ocenia, że w Europie Środkowo-Wschodniej jeszcze przez najbliższe 5–10 lat popyt na paliwa stosowane w transporcie może utrzymywać się na stabilnym poziomie. Z tego właśnie powodu spółka podjęła decyzję o nabyciu od Orlenu dziewięciu terminali paliwowych i zamierza z tego tytułu czerpać odpowiednie zyski.

Jej zdaniem kwestię konsumpcji ropy i produktów ropopochodnych należy rozpatrywać przez pryzmat dwóch czynników. Jeden to długoterminowy trend wynikający z postępującej transformacji energetycznej, a drugi to bieżąca sytuacja makroekonomiczna, która może krótkoterminowo powodować odchylenia od tego trendu. – Jako grupa Unimot dywersyfikujemy sukcesywnie źródła przychodów i rozszerzamy nasz portfel o zielone biznesy. Niemniej jednak naszą przewagą do tej pory było przede wszystkim bieżące analizowanie trendów rynkowych i elastyczne, szybkie reagowanie na zdiagnozowane trendy – przypomina Brzozowski. Dodaje, że krótkoterminowo to właśnie w tym grupa upatruje swojej przewagi konkurencyjnej, a wizję długoterminową chce zaprezentować w nowej strategii, która ma być opublikowana do końca tego roku.