Turcja. Podwyżka stóp znów lekko rozczarowała

To już druga podwyżka stóp procentowych w Turcji, odkąd w czerwcu prezesem banku centralnego została Hafize Gaye Erkan. W zeszłym miesiącu główna stopa została tam podwyższona z 8,5 proc. do 15 proc. I wówczas też podwyżka była mniej agresywna, niż spodziewał się rynek.

– Czerwcowy, pierwszy od przeszło dwóch lat ruch, został powszechnie odebrany jako rozczarowanie. Podniesienie przez władze monetarne, w których stery objęła Hafize Erkan, stóp z 8,5 do 15 proc. oznaczało, że postawiono na stopniowe porzucanie ekstremalnie łagodnej polityki pieniężnej, nieprzystającej do kilkudziesięciuprocentowej inflacji. Skala ostatniego ruchu również jest mniejsza od większości rynkowych prognoz. Podsyca to wątpliwości, czy zmiana kursu tureckich władz wystarczy, by okiełznać gigantyczne nierównowagi wewnętrzne i zewnętrzne oraz rodzi spekulacje, że prezydent Turcji z tylnego siedzenia hamuje reformy – ocenia Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.