Amerykańskie spółki właśnie minęły dołek w wynikach?

Analitycy średnio się spodziewają, że zyski na akcje spółek z indeksu S&P 500 spadły w II kwartale o 7,2 proc. rok do roku, po spadku o 2 proc. w I kwartale – wynika z wyliczeń firmy badawczej FactSet. Jeśli ta prognoza się sprawdzi, to rozpoczynający się sezon wyników w USA będzie najgorszy od sezonu raportów za II kwartał 2020 r. (Raporty z tamtego kwartału mówiły o spadku zysków na akcję aż o 31,6 proc.). Analitycy spodziewają się jednak, że II połowa roku przyniesie poprawę wyników spółek z USA.

Optymizm w projekcjach

Do czwartkowego popołudnia raporty za II kwartał opublikowało już 19 spółek z indeksu S&P 500. 15 z nich pozytywnie zaskoczyło inwestorów wielkością zysków, a 12 wielkością przychodów. Tylko dwie rozczarowały tymi wynikami. W piątek raporty kwartalne opublikują trzy wielkie banki z Wall Street: Citigroup, JPMorgan Chase i Wells Fargo, a we wtorek dołączą do nich: Bank of America, BNY Mellon, Goldman Sachs, Morgan Stanley i koncern zbrojeniowy Lockheed Martin.

Jeszcze pod koniec marca analitycy prognozowali, że zyski na akcje spółek z S&P 500 spadną w II kwartale o 4,7 proc. Później rewidowali te prognozy w dół. Jeszcze na początku lipca średnia prognoz spadła z minus 6,9 proc. do minus 7,2 proc. Najbardziej przyczyniły się do tego rewizje przewidywań dotyczących wyników spółek finansowych i energetycznych. Dosyć pesymistyczne prognozy mogą też jednak tworzyć grunt dla wielu pozytywnych niespodzianek. Zwłaszcza że nadzwyczaj dużo spółek przedstawiło pozytywne projekcje zysków za II kwartał. Do początku tego tygodnia takich dobrych projekcji pojawiło się 46, czyli więcej niż wynosi średnia pięcioletnia (40) i zarazem najwięcej od III kwartału 2021 r. (56).

„Na poziomie sektorowym branża IT oraz przemysłowa mają najwięcej spółek, które opublikowały pozytywne projekcje dla swoich zysków na akcje za II kwartał. W pierwszym z tych sektorów jest ich 20, a w drugim 9” – piszą analitycy FactSet.