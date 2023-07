USA. Wzrost cen najniższy od ponad dwóch lat

Czerwcowy odczyt inflacji konsumenckiej w USA był najniższy od marca 2021 r. Był też nieco niższy od prognoz. Średnio spodziewano się bowiem, że wyniesie 3 proc. Licząc miesiąc do miesiąca, ceny wzrosły o 0,3 proc., po majowej zwyżce o 0,1 proc. Lepszy, niż oczekiwano, był też odczyt inflacji bazowej, która nie uwzględnia cen żywności, paliw i energii. Zeszła ona z 5,3 proc. do 4,8 proc., a średnio prognozowano, że wyniesie 5 proc. W ujęciu miesięcznym zwolniła z 0,4 proc. do 0,2 proc.