Niemcy. Poprawa koniunktury nadal się oddala

Indeks ZEW mierzący oczekiwania co do przyszłej sytuacji gospodarczej spadł z minus 8,5 pkt w czerwcu do minus 14,7 pkt w lipcu. Średnio prognozowano, że spadnie on tylko do minus 10 pkt. Ten odczyt był najgorszy od grudnia. Pogorszyła się również ocena bieżącej sytuacji gospodarczej w Niemczech. Mierzący ją indeks spadł bowiem z minus 56,5 pkt do minus 59,5 pkt. Odczyt tego wskaźnika był również najniższy od grudnia. Średnio oczekiwano jednak, że spadnie on do minus 62 pkt.