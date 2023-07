Indeks ZEW mierzący oczekiwania, co do przyszłej sytuacji gospodarczej, spadł z minus 8,5 pkt w czerwcu do minus 14,7 pkt w lipcu. Średnio prognozowano, że spadnie on tylko do minus 10 pkt. Ten odczyt był najgorszy od grudnia. Pogorszyła się również ocena bieżącej sytuacji gospodarczej w Niemczech. Mierzący ją indeks spadł bowiem z minus 56,5 pkt do minus 59,5 pkt. Odczyt tego wskaźnika był również najniższy od grudnia. Średnio oczekiwano jednak, że spadnie on do minus 62 pkt.

- Sektor przemysłowy powinien najmocniej odczuć spodziewane pogorszenie sytuacji gospodarczej. Oczekiwania zysków, dla tych branż zorientowanych na eksport znów znacząco spadają - twierdzi Achim Wambach, przewodniczący instytutu ZEW. Wskazuje on, że do pogorszenia nastrojów przyczyniły się m.in. oczekiwania, co do wzrostu stóp procentowych oraz oznaki osłabienia gospodarki chińskiej.

Gospodarka Niemiec weszła już w techniczną recesję , po tym jak jej PKB spadł w czwartym kwartale 2022 r. i w pierwszych trzech miesiącach 2023 r. Analitycy nie spodziewają się silnego odbicia gospodarczego. Mediana prognoz zebranych przez agencję Bloomberga wskazuje, że niemiecki PKB mógł wzrosnąć w drugim kwartale jedynie o 0,1 proc. (licząc kw./kw.), a w trzecim może się powiększyć o 0,2 proc. Złym znakiem był choćby czerwcowy spadek indeksu PMI dla przemysłu do 40,6 pkt. Sugerował on, że recesja w tym sektorze pogłębiła się.