The Guardian: Przed nami trudna zima?

Nasdaq Composite zyskał w pierwszym półroczu aż 31,7 proc. i było to dla niego najlepsze od 1983 r. pierwsze sześć miesięcy roku. Od grudniowego dołka wzrósł on o około 35 proc., przebił szczyt z sierpnia i znalazł się najwyżej od kwietnia 2022 r. Do szczytu z końcówki marca 2022 r. ma on już mniej niż 6 proc. Od historycznego rekordu z jesieni 2021 r. dzieli go wciąż jednak 14 proc. (Tymczasem S&P 500 ma do rekordu ze stycznia 2022 r. nieco ponad 7 proc., a Dow Jones Industrial ma do historycznie wysokiego poziomu nieco mniej niż 7 proc.)